В Украине перед новогодними праздниками дорожают мандарины: какие цены

В то же время, апельсины и лимоны наоборот дешевеют.

Перед новогодними праздниками в Украине дорожают мандарины.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Так, отмечается, что цены на мандарины резко возрастут на 30%. За килограмм придется отдать до пятидесяти гривен. Такой прогноз озвучили аналитики перед новогодними праздниками.

В то же время, цены на другие цитрусовые будут снижаться. В среднем отдать придется до 35 гривен за кило апельсинов, а за лимоны – до 37 гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине по сравнению с прошлым месяцем подскочили цены на некоторые овощи. Напомним, эксперты прогнозируют, что перед новогодними праздниками в Украине подорожают продукты. По прогнозам цены вырастут на 16-20%. Особенно подорожание коснется овощей и мяса.