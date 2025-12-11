В Украине переизбыток важного продукта, но цены растут: эксперты объяснили причины

Цены на масло растут вопреки логике рынка / © Pixabay

Реклама

Несмотря на прогнозы о снижении цен, сливочное масло в Украине снова дорожает. В октябре производители обещали уменьшение стоимости минимум на 10%, однако к концу года ситуация развернулась в противоположную сторону — на складах накопились тысячи тонн продукции, а цена на полках только растет.

Об этом говорится в материале «Телеграф».

Склады переполнены — и это не проблема

По словам исполнительного директора Союза молочных предприятий Арсена Дидура, информация о «критических излишках» преувеличена. Запасы формировались летом, когда Украина временно не могла экспортировать продукцию в ЕС из-за технических задержек с соглашением об ассоциации.

Реклама

Председатель наблюдательного совета союза Вадим Чагаровский добавляет: нынешние около 10 тыс. тонн масла — это стандартный двухмесячный запас для сезона, когда из-за жары падает внутреннее потребление и растет переработка молока в масло и сухое молоко.

По словам председателя совета АО «Молочный альянс» Сергея Вовченко, нормой считается даже трехмесячный запас, а продукт в замороженных блоках может без потери качества сохраняться полгода и больше.

Почему цены не снизились

Хотя производители опустили отпускные цены — фасованная пачка на заводе стоит 70–80 грн — ритейл не спешит корректировать стоимость на полках.

Эксперты объясняют это:

Реклама

повышенными наценками сетей,

попытками компенсировать меньший средний чек,

ожиданием предпраздничного спроса,

инерционностью цен в ритейле — изменения доходят до покупателя с задержкой 4–6 недель.

Европа обваливает рынок

Мировой рынок влияет на Украину сильнее внутреннего производства. Цена тонны масла в Европе с июня упала с 8,5 тыс. евро до 5 тыс. и продолжает снижаться. Причина — глобальное перепроизводство США, Новой Зеландии и ЕС.

Украинское масло производится по себестоимости 6,5 тыс. евро за тонну, поэтому продавать его на экспорт ниже рынка — убыточно. Это блокирует прибыльный сбыт и увеличивает внутренние остатки.

Безопасно ли масло со складов

Эксперты единодушны: при правильном хранении масло может лежать очень долго.

–18°C — срок годности до 2 лет.

–32°C — полная сохранность свойств.

В магазинах не указывают двухлетний срок, потому что речь идет о потребительской упаковке. Масло хранится в блоках по 25 кг, а дату на пачке ставят уже после расфасовки.

Реклама

Угрожают ли ценам блэкауты

Молочные заводы уверяют: резкого скачка стоимости из-за отключения электричества не будет.

У предприятий есть генераторы и когенерационные установки, а конкуренция с дешевым импортом не даст существенно поднять цену.

Когда наконец подешевеет

Ритейл уже запускает рождественские акции. В украинских сетях появляется масло по 82–85 грн, а в Lidl в Европе оно стоит 1,5 евро (около 75 грн).

Эксперты прогнозируют снижение на 25–30% в декабре–январе, а тренд на падение будет продолжаться, по меньшей мере, до Пасхи 2026 года.

Реклама

Стоит ли делать запасы

Поэтому специалисты советуют покупать понемногу, потому что цена будет снижаться, замораживать на 3-6 месяцев, если есть такая возможность, а также следить за акциями, потому что перед праздниками скидки самые большие — 25–35%.

Ранее речь шла о том, что производство сливочного масла в Украине прекратилось, ведь якобы склады забиты продуктом.

Впервые за последние годы выпуск продукции оказался ниже предыдущих показателей, а на складах накопилось около 10 тысяч тонн товара, который некуда девать.