В Украине переписали правила для покупателей квартир в новостройках: что изменилось

Теперь у покупателя еще не построенной квартиры будут документы на нее.

В Украине переписали правила покупателей квартир в новостройках.

Об этом рассказали в Минцифре.

Украинцы получили возможность регистрировать свои права на еще недостроенные квартиры. Это стало возможным благодаря электронному механизму защиты инвесторов, вложившихся в строительство.

Застройщики через Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСБ) могут подавать заявления о регистрации прав на объекты, которые будут построены, а затем передавать эти права покупателям.

"То есть квартира фактически еще не построена, но у ее покупателя уже будут документы на нее. Это действительно хорошая новость! Ведь раньше, если кто-то имел плохие намерения, то одну и ту же квартиру могли продавать по несколько раз. А теперь покупатель уже сможет обезопасить себя от этого", – объяснил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир в комментарии Obozrevatel.

Так, покупатель квартиры на первичном рынке может регистрировать вещные права на жилье, находящееся на этапе строительства или построенное. Раньше, чтобы обезопаситься, украинцы были вынуждены заключать с застройщиками предварительный договор купли-продажи недвижимости или соглашение о намерениях.

Согласно этим документам, покупатель соглашался приобрести имущество, а продавец – продать жилье именно этому лицу. Но такие соглашения не давали право собственности на жилье, а лишь являлись подготовкой к основному соглашению, которое заключалось только после сдачи объекта в эксплуатацию.

Напомним, в Киеве можно приобрести собственное жилье за 20 тысяч долларов. Так, в Святошинском районе однокомнатную квартиру продают за 19 тысяч долларов. Это самое дешевое предложение на вторичном рынке в жилом состоянии.

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