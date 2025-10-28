- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 77
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине переписали цены на популярные продукты: что подорожало больше всего
Наибольшим спросом среди украинских покупателей продолжают пользоваться яблоки и картофель.
Аналитики EastFruit зафиксировали ряд ключевых изменений в продаже овощей и фруктов. Главными трендами 43-й недели 2025 стало сохранение лидерства белокочанной капусты и рост цен на тепличные овощи в Украине.
Об этом говорится в недельном обзоре EastFruit торговых площадок Украины
Ключевые изменения на рынке овощей
Доминирование капусты: белокочанная капуста остается самым продаваемым товаром в торговой группе EastFruit Trade Platform, хотя общий объем ее продаж несколько сократился.
Рост предложения: участники рынка стали чаще предлагать картофель и морковь.
Активность тепличных: продолжает расти количество продавцов помидоров, появились предложения даже из Туркменистана.
Тренды в Хэллоуин: снова увеличилось предложение тыквы, а Марокко идет на рекордный экспорт этого овоща во Францию.
Ценовое давление: В Украине продолжают стремительно расти цены на огурцы (третью неделю подряд) и помидоры (вторую неделю). Также подорожали морковь, столовая свекла, лук и брокколи.
Фруктовый сегмент: хурма вытеснила яблоко
Новый лидер: Впервые за долгое время яблоко лишилось лидерства по количеству размещенных объявлений. Чаще продаваемым фруктом стала хурма, активные продажи которой ведут Узбекистан и Азербайджан.
Рост продаж: Продолжают расти предложения сливы и груши.
Активизировались продавцы замороженных фруктов и ягод.
Цены на импорт: В Украине выросли цены на лимон и банан, тогда как стоимость апельсина снизилась.
География торговли и спрос
Прошедшая неделя отметилась расширением географии: в торговле снова появились участники из Молдовы, Турции, Марокко и Греции. В то же время товарное предложение уменьшилось из Украины и Узбекистана.
Наибольший спрос среди покупателей EastFruit продолжают пользоваться яблоками и картофелем.
Раньше мы писали о том, что больше всего подорожало и подешевело на рынке Киева.