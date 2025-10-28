В Украине переписали цены на популярные продукты: что подорожало больше всего

Белокочанная капуста / © pixabay.com

Аналитики EastFruit зафиксировали ряд ключевых изменений в продаже овощей и фруктов. Главными трендами 43-й недели 2025 стало сохранение лидерства белокочанной капусты и рост цен на тепличные овощи в Украине.

Об этом говорится в недельном обзоре EastFruit торговых площадок Украины

Ключевые изменения на рынке овощей

Доминирование капусты: белокочанная капуста остается самым продаваемым товаром в торговой группе EastFruit Trade Platform, хотя общий объем ее продаж несколько сократился.

Рост предложения: участники рынка стали чаще предлагать картофель и морковь.

Активность тепличных: продолжает расти количество продавцов помидоров, появились предложения даже из Туркменистана.

Тренды в Хэллоуин: снова увеличилось предложение тыквы, а Марокко идет на рекордный экспорт этого овоща во Францию.

Ценовое давление: В Украине продолжают стремительно расти цены на огурцы (третью неделю подряд) и помидоры (вторую неделю). Также подорожали морковь, столовая свекла, лук и брокколи.

Фруктовый сегмент: хурма вытеснила яблоко

Новый лидер: Впервые за долгое время яблоко лишилось лидерства по количеству размещенных объявлений. Чаще продаваемым фруктом стала хурма, активные продажи которой ведут Узбекистан и Азербайджан.

Рост продаж: Продолжают расти предложения сливы и груши.

Активизировались продавцы замороженных фруктов и ягод.

Цены на импорт: В Украине выросли цены на лимон и банан, тогда как стоимость апельсина снизилась.

География торговли и спрос

Прошедшая неделя отметилась расширением географии: в торговле снова появились участники из Молдовы, Турции, Марокко и Греции. В то же время товарное предложение уменьшилось из Украины и Узбекистана.

Наибольший спрос среди покупателей EastFruit продолжают пользоваться яблоками и картофелем.

