В Украине переписали цены на популярный продукт

На рынке Украины зафиксирован рост цен на морковь. Фермеры продают продукцию по 6–12 грн/кг. Эксперты рынка объяснили, что стало причиной подорожания.

В Украине переписали цены на популярный продукт

В Украине уменьшается предложение моркови, что привело к росту стоимости / © Freepik

На украинском рынке овощей зафиксировали постепенное повышение стоимости моркови.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Аналитики отметили, что причиной роста цен стало уменьшенное предложение продукции от отечественных производителей.

В настоящее время фермеры продают морковь по ценам в диапазоне 6-12 грн за кг (0,14-0,28 доллара), что примерно на 15% выше, чем в конце прошлой рабочей недели. В то же время, часть производителей, имеющих морковь высокого качества, воздерживаются от активных продаж, ожидая дальнейшего повышения цен.

Почему дорожает распространённый в Украине продукт

По словам участников рынка, основным фактором удорожания стало существенное сокращение предложения. Продажи моркови из необорудованных хранилищ практически завершились, а объемы некондиционной продукции заметно снизились. Это позволило аграриям поднять цены на товар более высокого качества.

Несмотря на нынешний рост, морковь в Украине остается в среднем на 70% дешевле, чем в этот период прошлого года. Эксперты предполагают, что нынешний ценовой всплеск носит краткосрочный характер, тогда как более ощутимое подорожание возможно ближе к середине весны.

Напомним, дешевой гречки в Украине уже не будет. В этом году цены на крупу могут составить уже 8-10% по сравнению с прошлым годом.

