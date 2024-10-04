В Украине пересчитают вторую платежку за газ: сколько придется платить

С 2025 года в Украине тариф на поставку газа будет общим для всех потребителей. Хотя сам тариф на доставку остался неизменным, в расчетах платежей теперь будет учитываться и объем потребления за завершившийся в сентябре 2024 года газовый год.

Об этом пишет "ГазПравда".

"Важно вовремя передавать показания газового счетчика. Однако именно в начале октября это особенно важно. Ведь в сентябре завершается так называемый газовый год. И именно от потребленного объема с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года будет зависеть, сколько вы будете платить за поставку "голубого" топлива в 2025 году", — говорится в сообщении.

Важно убедиться, что в газовой статистике учтены только актуальные данные о фактическом потреблении топлива. Тарифы на распределение газа останутся неизменными во время войны, однако они различаются в зависимости от оператора газораспределительной сети. Информацию о своем операторе можно найти на сайте соответствующей компании.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ долгов за коммуналку увеличилось на треть. Больше всего неплательщиков — в Днепропетровской и Харьковской областях.

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