В Украине планируется запуск новой пенсионной системы: детали

Кабмин готовит реформу, по которой пенсия будет определяться просто: кто сколько и как долго платил взносы, такую и сумму будет получать.

Об этом говорится в проекте Программы деятельности Кабинета министров, зарегистрированном в парламенте (№14069).

Будущая реформа пенсионной системы в Украине предусматривает несколько ключевых шагов. Во-первых, специальные пенсии будут трансформированы в профессиональные, что должно сделать систему более унифицированной и справедливой. Во-вторых, вводится обязательная накопительная система, которая будет функционировать параллельно с существующей солидарной и призвана обеспечить прогнозируемость и стабильность выплат.

Правительство планирует в ближайшие месяцы вынести на рассмотрение парламента ряд законопроектов: о внедрении накопительной системы, о внесении изменений в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а также о совершенствовании механизмов ведения учета пенсионных прав и развития профессиональных программ. Отдельным блоком станет рассмотрение законопроектов, касающихся пенсий и пожизненного обеспечения для судей в отставке.

В случае успешного принятия и реализации этих изменений в 2026 году ожидается существенное повышение уровня пенсионного обеспечения в стране. В частности, прогнозируется, что около 5 миллионов граждан будут получать ежемесячные выплаты в размере не менее 4000 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сентябре текущего года пенсионеры, которым исполнилось 70 лет и более, имеют право на ежемесячные компенсационные выплаты. Это касается тех граждан, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн.