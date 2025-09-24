- Дата публикации
В Украине планируется запуск новой пенсионной системы: детали
В Украине готовится масштабная пенсионная реформа, которая должна сделать систему более прозрачной и справедливой.
Кабмин готовит реформу, по которой пенсия будет определяться просто: кто сколько и как долго платил взносы, такую и сумму будет получать.
Об этом говорится в проекте Программы деятельности Кабинета министров, зарегистрированном в парламенте (№14069).
Будущая реформа пенсионной системы в Украине предусматривает несколько ключевых шагов. Во-первых, специальные пенсии будут трансформированы в профессиональные, что должно сделать систему более унифицированной и справедливой. Во-вторых, вводится обязательная накопительная система, которая будет функционировать параллельно с существующей солидарной и призвана обеспечить прогнозируемость и стабильность выплат.
Правительство планирует в ближайшие месяцы вынести на рассмотрение парламента ряд законопроектов: о внедрении накопительной системы, о внесении изменений в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а также о совершенствовании механизмов ведения учета пенсионных прав и развития профессиональных программ. Отдельным блоком станет рассмотрение законопроектов, касающихся пенсий и пожизненного обеспечения для судей в отставке.
В случае успешного принятия и реализации этих изменений в 2026 году ожидается существенное повышение уровня пенсионного обеспечения в стране. В частности, прогнозируется, что около 5 миллионов граждан будут получать ежемесячные выплаты в размере не менее 4000 гривен.
Напомним, ранее мы писали о том, что в сентябре текущего года пенсионеры, которым исполнилось 70 лет и более, имеют право на ежемесячные компенсационные выплаты. Это касается тех граждан, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн.