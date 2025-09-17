В Украине планируют изменить систему социальных выплат: кого коснутся нововведения

Деньги / © iStock

Реклама

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который предлагает с 1 января 2026 года ввести базовую социальную помощь вместо нескольких отдельных видов государственных выплат.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, эта помощь будет назначаться наиболее незащищенным категориям населения для преодоления бедности.

Реклама

Размер выплаты будет рассчитываться как разница между совокупным доходом семьи и базовой величиной, определяемой для каждого члена. При этом для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы размер выплаты составит 100% от базовой величины, а для других членов семьи — 70%.

Как известно из информации о законопроекте, право на такую помощь будут иметь семьи, чей среднемесячный совокупный доход ниже установленной базовой величины. Размер этой величины будет утверждаться ежегодно в государственном бюджете и не может быть меньше прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Напомним, чтобы получать пенсию примерно в 20 тысяч гривен в 2025 году, необходимо иметь значительный страховой стаж и высокий уровень официальной заработной платы. Согласно действующему законодательству, каждый год стажа прибавляет 1% к коэффициенту страхового стажа. К примеру, за 35 лет стажа коэффициент будет составлять 0,35 (35%).

Учителя в Украине получили возможность оформить досрочную пенсию по выслуге лет, не дожидаясь 60 лет. Право на такие выплаты предоставляется только при четко определенных условиях, которые стали строже после 1 января 2016 года.