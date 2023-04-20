В Украине планируют повысить тарифы на электричество для населения: на сколько может подорожать свет

В Украине из-за российских ракетных ударов могут поднять тарифы на электричество для населения. Нардепы убеждают, что рост будет невысоким.

Об этом в эфире телемарафона сказали нардепы Андрей Герус и Алексей Кучеренко.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, что на подготовку к зиме энергетике нужно около 40 млрд гривен. Поскольку энергосистема Украины пострадала из-за российских ракетных ударов. Он подчеркнул, что сейчас рассматривается вариант повышения тарифов на электричество для населения.

"Что может быть с тарифами? По моему мнению, например, для тех людей, которые богаче: у кого есть дома, у кого есть бассейны с электроподогревом. Там точно можно повышать тарифы и такие состоятельные люди могут платить больше. Это не будет составлять для них большой проблемы", — считает Герус.

Нардеп добавил, что тариф на электричество в Украине до сих пор низкий (до 250 кВт-ч — 1,44 грн, более 250 кВт — 1,68 грн), тогда как для бизнеса — 5,5 гривен за кВт-ч. Поэтому Андрей Герус допустил повышение тарифов, однако пообещал, что оно будет незначительным.

Первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко отметил, что в Украине плата за электричество в 3-4 раза меньше, чем в соседних государствах.

"Даже если на гривну вырастет тариф, у нас более половины населения потребляет до 150 кВт-ч. Это в месяц они будут платить дополнительно 150 гривен. Ну давайте так скажу: не смертельно", — подчеркнул он.

Он добавил, что малоимущие украинцы не испытают проблем, поскольку они получают субсидии.

Напомним, Кабмин до 30 апреля продлил действие специального периода по льготным ценам на электроэнергию. Так что к тому времени тарифы на свет для бытовых потребителей остаются на уровне 1,44 грн/кВт-час. (для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч в месяц) и 1,68 грн/кВт-час. (если месячный объем потребления – более 250 кВт-ч).

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