В Украине планируют повысить зарплату чиновникам: правительство получило проект постановления

Повышение жалованья касается более 200 тысяч человек, занятых на государственной службе.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС) внесло на рассмотрение правительства проект постановления об утверждении размеров должностных окладов для чиновников на 2022 год. Этот документ предполагает повышение уровня заработной платы.

Об этом сообщили в пресс-службе НАГС.

Согласно этому документу, заработная плата государственных служащих уже с января этого года увеличится в среднем на 9,3%.

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В НАГС мотивировали необходимость повышения уровня оплаты труда большим количеством обращений от граждан и выразили надежду на скорейшее рассмотрение правительством проекта этого постановления и его поддержку в действующей редакции.

"Эта поддержка касается более 200 тысяч человек, которые добросовестно выполняют задачи и функции государства, проводят подготовку документов политики, обеспечивают реализацию законов, оказывают качественные услуги населению", — говорится в сообщении.

Напомним, согласно проекту постановления минимальный размер должностного оклада чиновников не может быть менее двух размеров прожиточного минимума (от 1 января 2022 года — 2481 грн) для трудоспособных лиц. Поэтому специалист государственного органа будет получать не менее 4 962 гривен в месяц (сейчас – 4 540 гривен).

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