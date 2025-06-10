В Украине планируют прекратить выпуск 50 копеек: что будут чеканить вместо них

В Украине планируют прекратить выпуск 50 копеек

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Национальный банк Украины намерен прекратить выпуск разменных монет номиналом в 50 копеек. Следующие тиражи этих монет планируется чеканить уже под историческим названием «шаги». Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный, подчеркнув, что для реализации этой идеи необходима поддержка народных депутатов.

Что будет с 50 копеечными монетами

По словам главы Национального банка, в настоящее время в обращении находится около полутора миллиардов монет номиналом 50 копеек. «50 копеек мы должны будем еще некоторое время отчеканивать. Их в обращении примерно на уровне полутора миллиардов. И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем отчеканить, уже был отчекан не копейками, а шагами», — заявил Андрей Пышный.

Он также добавил, что предложения по переименованию украинских разменных монет в «шаги» уже были направлены в Верховную Раду, и в парламенте есть поддержка этой инициативы.

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Историческая справедливость и новый дизайн

Нацбанк объясняет инициативу переименования монет стремлением восстановить историческую справедливость, содействовать процессу дерусификации и возродить национальные традиции в денежном обращении Украины. Это шаг к подчеркиванию уникальности украинской денежной системы.

Если у гривны «княжеское происхождение», то «шаг» берет свои истоки со времен Гетманщины. «Это не просто прихоть НБУ. Это абсолютно закономерный и логичный шаг. Мы возвращаем свое», — отмечает Андрей Пышный. По его словам, такой переход должен произойти еще с обретением Украиной Независимости. В 1992 году даже была отчеканена первая пробная партия «шагов», но тогда, как констатирует глава НБУ, не хватило политической воли для внедрения. Сейчас же, по его словам, «мы в шаге от шагу».

В то же время, дизайн будущих 50 «шагов» пока еще не разработан. Однако Андрей Пышный заверил, что работа над их внешним видом начнется сразу после официального переименования монет. «Уже сегодня творческое сообщество так отозвалось на нашу инициативу, мы уже имеем несколько эскизов. Мы подойдем к этому очень ответственно и сделаем просто фантастические 50 шагов», — поделился планами глава НБУ.

Параллельное обращение и отсутствие необходимости обмена

Важным аспектом инициативы является заверение Национального банка в отсутствии планов специально изымать из обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на «шаги» из-за смены названия.

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Соответственно, в случае переименования:

Монеты «копейка» и «шаг» будут обращаться параллельно.

Гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на «шаги».

Это означает, что нововведение не будет создавать неудобств для населения, а просто постепенно обновит ряд денег.

Кроме изменений по 50-копеечным монетам, в Национальном банке также сообщили, что в ближайшее время не планируют менять дизайн украинских монет номиналом 1 и 2 гривны. Хотя к началу полномасштабной войны этот процесс уже был запущен, от идеи полностью не отказались. Ожидается, что к ее реализации вернутся после стабилизации ситуации в стране.