В Украине планируют запуск земельных электронных аукционов

Ранее участникам было необходимо присутствовать на торгах физически. Информация о таких аукционах всегда была малодоступной, а выигрывали "свои люди".

Кабинет Министров Украины принял проект постановления, регламентирующего проведение электронных аукционов для продажи земельных участков и приобретения прав пользования ими — аренды, суперфиция, эмфитевзиса. Это значит, что совсем скоро в Украине уже на практике начнет действовать новый формат земельных торгов — электронный аукцион.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

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"Этот документ финализирует все технические и правовые вопросы, которые были необходимы для запуска электронных аукционов в Украине. И мы можем констатировать, что земельные торги устаревшего формата отошли в историю", — отметил Роман Лещенко.

Отныне участие в электронных аукционах сможет принять каждый, кто имеет доступ к Интернету. Торги будут проходить на платформе Prozorro, что относится к сфере управления Министерства экономики, которое и будет ответственным за обеспечение функционирования электронной торговой системы.

Как отметил министр, постановлением регламентируются технические требования к подготовке и проведению земельных аукционов. Речь идет и об обнародовании их результатов, определение размера, порядка и сроков уплаты. А также о порядке реализации преимущественного права покупки земельного участка в собственность в случае продажи ее через электронный аукцион, технические требования к проведению повторных торгов, порядок функционирования и администрирования электронной торговой системы в соответствии с Земельным кодексом Украины.

Напомним, с 1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель и открылся рынок земли. Отныне украинцы могут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

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