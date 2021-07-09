В Украине почти на четверть выросли цены на лук: какая стоимость

В Украине почти на четверть выросли цены на лук: какая стоимость

Стоимость выросла на 22%.

На украинских рынках и в магазинах на 22% выросли цены на лук.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

В течение недели цены от производителя выросли с 6,5 грн до 8 грн за килограмм. Если сравнивать с прошлогодней стоимостью лука, то она подорожала на 60%.

Это подорожание временное, говорят фермеры. Оно связано с дождливой погодой. Поэтому аграрии приостановили сбор нового урожая. В ближайшее время он восстановится, а потому производители ожидают повторного снижения цен на лук.

Как сообщалось, на украинских рынках и в магазинах уже в августе существенно подорожают яйца — до 40 грн за десяток. По словам аналитиков, с начала года в Украине уменьшилось производство яиц на четверть. Этот рекорд за последние двадцать лет влияет на ценообразование. Кроме этого, эксперты говорят, что подорожание кормов на 60% также повышает стоимость продукции.

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