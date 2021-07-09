В Украине почти на четверть выросли цены на лук: какая стоимость

Стоимость выросла на 22%.
На украинских рынках и в магазинах на 22% выросли цены на лук.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
В течение недели цены от производителя выросли с 6,5 грн до 8 грн за килограмм. Если сравнивать с прошлогодней стоимостью лука, то она подорожала на 60%.
Это подорожание временное, говорят фермеры. Оно связано с дождливой погодой. Поэтому аграрии приостановили сбор нового урожая. В ближайшее время он восстановится, а потому производители ожидают повторного снижения цен на лук.
Как сообщалось, на украинских рынках и в магазинах уже в августе существенно подорожают яйца — до 40 грн за десяток. По словам аналитиков, с начала года в Украине уменьшилось производство яиц на четверть. Этот рекорд за последние двадцать лет влияет на ценообразование. Кроме этого, эксперты говорят, что подорожание кормов на 60% также повышает стоимость продукции.