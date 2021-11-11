В Украине почти на треть выросла стоимость меда: с чем это связано

В Украине почти на треть выросла стоимость меда: с чем это связано

Цена зависит от сорта меда.

За последний год мед поднялся в цене почти на треть.

С чем это связано – рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

Подсолнечный, гречишный, акациевый и разнотравье: в зависимости от сорта мед в Украине в течение года подорожал на 15-25%. На рынке средняя цена 100 гривен за поллитра. В общей сложности колеблется в пределах 120-150 грн.

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Подорожание меда подтверждает пчеловод из Запорожья Андрей Лебедь. Среди причин называет увеличение спроса на украинский продукт за границей и удорожание ресурсов, необходимых для его изготовления. "По меньшей мере, все ресурсы для добычи этого меда подорожали вдвое", — говорит он.

Рост цены на мед соответствует общему удорожанию продуктовой корзины украинца, объясняет экономист Олег Пендзин. "Должны понимать, что затраты на человеческий труд, на энергоносители, расходы на обслуживание пасек однозначно также увеличились в течение последнего времени. Общие тенденции роста цен затронули и этот рынок тоже", — пояснил специалист.

В Украине наблюдается рекордное подорожание меда

По его словам, по сравнению с медом, не являющимся социально значимым продуктом питания, значительно больше в Украине подорожал сахар – на 85%.

Из-за подорожания энергоносителей и увеличения с первого декабря минимальной заработной платы в Украине цены на продукты могут постепенно идти вверх и дальше, говорит экономический эксперт. Пчеловоды успокаивают: стоимость меда будет держаться на таком же уровне по крайней мере до весны.

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