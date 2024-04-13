В Украине подешевел картофель

В украинских магазинах и рынках снизилась цена на картофель. Произошло из-за достаточно сдержанного спроса в данном сегменте.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Оптовая стоимость картофеля составляла до 14-18 гривен за килограмм. В среднем это на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Отмечается, что предложение картофеля в течение этой недели оставалось достаточно объемным, но спрос снижался. Кроме того, многие покупатели жаловались на качество предлагаемой продукции и часто отказывались от закупок.

Аналитики объяснили, что сейчас картофель в Украине стоит в среднем в три раза дороже, чем в первой половине апреля 2023 года. Украинские фермеры, учитывая достаточно большие объемы этой продукции на рынке, не исключают возможности дальнейшего снижения цен на картофель.

Как сообщалось, в Украине наблюдается рост спроса на свежую малину. Потребителей ягоды не отпугивает его высокая цена.

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