В Украине подешевели частные дома: какие сейчас цены

В течение второй половины 2021 года стоимость частных усадеб может вырасти на 2-3%.

В течение 2021 года средняя стоимость частных домов в Украине в долларовом эквиваленте остается стабильной и составляет 474,7 долл/кв. м.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Увекон».

Как объясняет партнер по развитию бизнеса компании Александр Коробко, с начала 2021 года на рынке частных домов было два ключевых всплеска: в марте средние цены увеличились на 5,6% до 496,1 долл/кв. м, а в июне они наоборот снизились — в среднем на 4,8% до 474,7 долл/кв. м.

Больше всего в Украине продаются усадьбы площадью до 100 квадратных метров — на них приходится более 65% всего предложения. Около 45% предложений приходится на дома площадью от 100 до 300 квадратов и менее 5% — на большие дома площадью от 300 до 600 квадратных метров.

По данным аналитиков, самая низкая стоимость частных домов зафиксирована в Тернопольской области — 278,5 долл/кв. м. Самые дорогие дома предлагались в Киеве и ближайшем пригороде со средней ценой 1379 долларов за квадратный метр. Среди крупнейших украинских городов относительно высокие цены на дома в Одессе, где средняя стоимость 992,2 долл/кв. м, в Харькове — 737,4 долл/кв. м, и во Львове — 797,1 долл/кв. м.

Как объясняет генеральный директор группы компаний «Увекон» Владимир Шалаев, по состоянию на сейчас сегмент частных домов находится почти на пиковых ценовых показателях, соответствующих платежеспособному спросу. Так, спрос и предложения на частные дома сбалансированы и никакого ажиотажа на рынке не происходит.

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В то же время, ценообразование на частные дома по всей стране имеет одинаковые тенденции: в марте накануне локдауна, рост стоимости наблюдался на все типы домов, а в июне во всех сегментах рынка частных домов цена снизилась.

По прогнозам специалистов, цена на частные дома в Украине может вырасти в сентябре-октябре, а в конце декабря может несколько снизиться, вернувшись к показателям июня.

«При сохранении относительной экономической и эпидемической стабильности стоимость частных домов по итогам года может остаться неизменной с незначительными колебаниями в зависимости от региона, места расположения, площади, удобного транспортного сообщения, качества коммуникаций и тому подобного. Наибольший спрос ожидается на небольшие дома площадью до 100-150 квадратных метров, соответственно стоимость домов большой площади по всем признакам будет медленно снижаться. С сентября по декабрь 2021 года ценовые колебания вряд ли превысят 2-3%. В ближайшие 3-6 месяцев стремительный рост цен в сегменте частных домов маловероятен», — прогнозирует Владимир Шалаев.

Напомним, в Украине увеличивается стоимость аренды жилья — по прогнозам специалистов, в годовом измерении рост может достигнуть 20%.

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