В Украине подешевели малина и вишни, а черешни и кабачки дорожают: сколько стоят сезонные овощи и фрукты

В Украине подешевели малина и вишни, а черешни и кабачки дорожают: сколько стоят сезонные овощи и фрукты

Некоторые фрукты и ягоды существенно подешевели.

В Украине снижаются цены на морковь, малину, красную красную смородину и вишни. Но подорожали черешни и кабачки.

Об этом сообщается на сайте AgroTimes.

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В частности, на крупнейшем оптовом фермерском рынке юга Украины, в селе Великие Копани Херсонской области, томаты стоят 19-25 грн/кг. Самые дешевые красные стоят от 19 грн/кг, самые дорогие — 25 грн/кг. Несколько упала цена на розовые томаты — от 20 до 28 грн/кг.

Неизменными остались цены на огурцы, яки сейчас стоят 9- 10 грн/кг. Картофель стоит 6-8 грн/кг.

А вот кабачки прибавили в цене — 10 грн/кг, раньше стоили 6-9 грн/кг. Морковь наоборот дешевеет и сейчас ее стоимость достигает 10-12 грн/кг, средняя цена на свеклу держится на уровне 12 грн/кг.

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Остатки ранней капусты продают по 4 грн/кг, среднеспелые сорта — по 5-6 грн/кг. За желтый репчатый лук нового урожая просят 5.5-6 грн/кг.

В то же время цены на фрукты и ягоды уменьшаются каждый день. Так, вишни подешевели с 45 до 35 грн/кг красная смородина — с 60 до 50 грн/кг малина — со 100 до 80 грн/кг. Но, например, черешни прибавили в цене и сейчас килограмм стоит 25-30 грн, а некоторые даже 40 грн/кг.

Первые абрикосы продают по 35 грн/кг, персики — по 60 грн/кг.

Как сообщалось, клубника на украинских рынках снова подорожала. Продавцы объясняют рост тем, что высокая цена из-за дождей, которые не дают ягоде достигнуть. Именно поэтому клубника начинает портиться.

В то же время в Украине оптовые цены на голубику в этом году существенно обвалились. Эксперты прогнозируют, что килограмм ягоды продавать на треть дешевле.

Напомним, в Украине дорожает свинина. Связано это с ростом цен на зерновые, которыми кормят домашних животных.

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