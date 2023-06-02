В Украине подорожает автомобильное топливо: когда и как изменятся цены на АЗС – подсчеты экспертов

Литр бензина может подорожать на 12 грн., дизеля – на 8 грн., а автогаза – на 3 грн.

С 1 июля этого года в Украине вернут полный размер налога на добавленную стоимость (НДС) на автомобильное горючее, которое было уменьшено с 20% до 7% после полномасштабного вторжения РФ. Также будет возобновлен отмененный акциз на горючее.

По подсчетам, обнародованным Союзом украинских предпринимателей (СУП), в результате возврата полного размера налогов на автомобильное горючее литр бензина на украинских АЗС может подорожать на 12 грн, дизеля – на 8 грн, а автогаза – на 3 грн.

Эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в комментарии Оbozrevatel прогнозирует схожее удорожание.

"Берете нынешнюю цену и добавляйте сразу 10-11 грн. на бензин, 7-8 грн. — на дизель и 3,5 грн. — на газ", — озвучил свои прогнозы эксперт.

По его словам, бензин после 1 июля обойдется в 56-57 грн за литр, дизтопливо подорожает до 50-52 грн.

По состоянию на начало июня средняя цена литра А-95 составляет 46 грн. Уже через месяц его стоимость может возрасти до 58 грн.

Возврат акциза и полного НДС (20%) глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснял тем, что уменьшение этого налога до 7% сильно ударило по доходам бюджета.

Напомним, с июля 2023 года в Украине вернут 20% НДС на все виды горючего. В настоящее время этот налог составляет 7%.

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