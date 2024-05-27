В Украине подорожает электроэнергия: в Минэнерго рассказали о своих планах

Светлана Гринчук отметила, что отключение света зависит от обстрелов и потребления, поэтому она призвала украинцев экономить электроэнергию.

Стоимость производства и транспортировки электроэнергии растет из-за российских ударов по украинской энергосистеме. В Минэнерго уже предупредили украинцев, что повышение тарифов неизбежно.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона отметила, что в этот раз при формировании новых тарифов применят дифференцированный подход.

"Мы понимаем, что без такого шага – повышения тарифа – не обойдемся. Хотя мы на этот раз предложили (и, надеюсь, правительством это будет поддержано) при повышении тарифа использовать дифференцированный подход", – заявила чиновница.

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В то же время Гринчук отметила, что отключение света зависит от обстрелов и потребления, поэтому она призвала украинцев экономить электроэнергию.

К новому отопительному сезону в Минэнерго планируется отремонтировать столько объектов энергетической инфраструктуры, чтобы пройти зимний период с минимальными отключениями.

"Мы понимаем, что дефицит в энергосистеме в осенне-зимний период все равно будет, однако мы должны пытаться максимально уменьшить влияние этого дефицита на потребителей", — подытожила замминистра.

Ранее сообщалось, что Минэнерго готовит решение о "посильном тарифе" на свет для населения.

Напомним, народный депутат Сергей Нагорняк, член парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам заявил, что правительство рассматривает возможность поднять тарифы уже с 1 июня до уровня 4,5-5 грн/кВт для бытовых потребителей.

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