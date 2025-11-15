В Украине подорожает молочная продукция: что ждать потребителям

Молоко / © Pixabay

Украинцев ждет подорожание молока и молочной продукции из-за сокращения надоев и роста затрат на переработку.

Об этом рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин Главреду.

По его словам, больше всего в цене «неприятно поразит» сливочное масло — продукт, который исторически является самым дорогим в молочной категории.

Причин для осеннего подорожания несколько. Прежде всего с переходом скота с летних пастбищ на закрытое содержание снижается объем надоев, а затем сокращается предложение сырья. Меньше молока поставляют и домохозяйства. К этому добавляются рост расходов на переработку и хранение: поддержание холодильных и морозильных камер требует значительных объемов электроэнергии, что прямо влияет на себестоимость продукции.

«Формально, если смотреть на прямые затраты, основания для роста цен на молочку есть. Но все упирается в покупательную способность населения», — подчеркнул эксперт.

Назвать конкретную цифру возможного подорожания Пендзин не взялся. По его словам, слишком много непредсказуемых факторов могут изменить рыночную ситуацию.

«Если вдруг начнутся сильные морозы, спрос может упасть — люди просто меньше будут покупать молочную продукцию, и тогда цена даже снизится. Если же, например, „шахед“ попадет в торговый комплекс или перерабатывающее предприятие, предложение на рынке резко сократится — и цена пойдет вверх», — пояснил он.

