В Украине подорожает подсолнечное масло: какой будет цена за литр

Подсолнечное масло / © Freepik

Уже совсем скоро украинцев ждет подорожание подсолнечного масла. По прогнозам стоимость бутылки может достичь ста гривен.

Об этом пишет agronews.ua.

«Именно из этого урожая осенью будут производить масло, которое может стать настоящей роскошью для украинцев. По прогнозам цена бутылки поднимется до сотни гривен», — журналистка Олеся Мороз.

На прилавках рынков подсолнечное масло — один из самых популярных товаров. Украинцы привыкли использовать ее ежедневно для жарки, для заправки салатов, также используют и в консервации.

Но уже этой осенью бутылка обычного продукта может стоить около ста гривен.

«За два недели на 10 гривен поднялась цена, это за 2 недели на килограммовые это на 10 гривен. На 5 литровой банке — 50 гривен. На 2 литровые — 20 гривен. Вот такое соотношение», — продавец Галина.

Специалисты объясняют, что на цену влияют сразу несколько факторов. В частности, это уменьшение урожая из-за сложных погодных условий и удорожания логистики.

В то же время на мировых рынках спрос на украинское масло традиционно высок, поэтому значительная часть продукции идет на экспорт.

«Засуха совершила свою работу. Подсолнечник — это культура, орошение которой сделать очень сложно. Сделать можно, но это очень дорогостоящее и, как правило, зерновые: подсолнечник, кукуруза, соя — получат влагу из природной среды, то есть с неба. А в этом году во время активной вегетации формирования урожая было чрезвычайно мало осадков и количество осадков небольшое, мало, повлияло негативно на урожай», — председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Ровенщины Андрей Кузьмич.

Покупатели уже ощущают первые колебания цены на растительное масло. Поэтому кто-то пытается делать запасы заранее, другие — ищут более дешевые альтернативы или покупают меньшие объемы.

«Сделаю закупки конечно. Положу соли и она может стоять немного дольше. Насколько я осознана, то я знаю, что в южных областях нашей страны очень большая засуха и урожай подсолнечника очень скуден. Наверное, из этого исходя, ведь кто нам еще может поставлять масло», — жительница Татьяны.

Несмотря на прогнозируемый рост цен, эксперты успокаивают: подсолнечного масла хватит для всех украинцев. Главная задача для потребителей рационально планировать покупки и не создавать ажиотажа.

