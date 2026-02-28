В Украине подорожает популярная крупа — будет ли дефицит

Гречка подорожает / © Pixabay

В Украине ожидается рост цен на гречку из-за блэкаутов.

Об этом рассказал в эфире «Киев 24» Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба.

«Из-за блэкаутов наши производители гречки в процессе упаковки теряют больше средств, связанных с доведением этого продукта до потребителя. То есть, что касается самого ресурса, то я абсолютно уверен, что нам его хватит на этот год. У нас за прошлый год есть и неплохие переходные остатки», — заверил он.

Какая будет максимальная цена крупы, зависит от того, будут ли дальше блэкауты, и как изменится цена на дизтопливо.

«Но я думаю, что максимум 5-6 гривен прибавит, ну пусть 60 гривен за килограмм. Больше не будет точно», — уверен Пендзин.

Что касается других продуктов питания, то поскольку сейчас пост, цена на мясо и молочные продукты будет, по меньшей мере, стабильной, поскольку спрос ниже. Если она и начнет повышаться, то не раньше апреля перед пасхальными праздниками.

Отметим, что цены на гречку в Украине продолжают стабильно расти. Только за прошлый год популярный продукт подорожал почти на 28%. А по состоянию на февраль 2026 года средняя цена превысила 50 гривен за килограмм.

Ранее сообщалось, что в течение 2026 года стоимость макаронных изделий украинского производства может возрасти на 10-12% из-за снижения маржинальности предприятий.