В Украине подорожал борщевой набор: какие сейчас цены на основные ингредиенты национального блюда

В Украине за три месяца войны выросла стоимость борщевого набора.

Так, сейчас кастрюля красного борща объемом на 3,5-4 л в среднем обойдется украинцам в 113 грн, что на 7% дороже, чем было в феврале.

Об этом сообщает сервис по доставке продуктов zakaz.ua, аналитики которого проанализировали цен на продукты, входящие в состав традиционного блюда в столичных супермаркетах, пишет "УНИАН".

"Почти все ингредиенты украинского национального блюда, кроме белокочанной капусты и свеклы, выросли в цене. Капуста и свекла подешевели на 33% и 14% соответственно", — говорится в сообщении.

Так, больше всего подорожало подсолнечное масло — на 35%, средняя стоимость которого в столичных супермаркетах составляет 55 грн. Также значительно выросла цена на томатную пасту на 30% (с 32 до 41 грн). В то же время картофель подорожал на 24%, а морковь и лук – на 20%.

По словам экспертов, меньше всего из борщового набора прибавило в цене мясо (на 8%), однако, учитывая, что это самый дорогой продукт среди всех компонентов, этот рост значительно повлиял на общую стоимость борща. Без мяса блюдо стоит около 50 грн.

Напомним, ранее в НБУ сообщили, что в Украине в апреле потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 16,4%. Для сравнения, в марте было 13,7%. Это повлияло на цены – они за месяц выросли на 3,1%. Темпы роста цен на обработанные продовольственные товары ускорились до 19,3% г/г (с 16,6% г/г в марте).