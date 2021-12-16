В Украине подорожал новогодний стол: сколько стоят традиционные продукты

Празднование обойдется не менее двух тысяч гривен.

В этом году в Украине новогодний стол за год подорожал более чем на 8%.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Теперь его минимальная стоимость для украинской семьи из четырех человек около двух тысяч гривен. Эксперты в эту сумму включили традиционное новогоднее меню. Если приобрести еще какие-нибудь деликатесы, то средняя стоимость вырастет еще на 480 гривен.

Сейчас нарезка из сырокопченой колбасы "Салями" стоит 197 грн, биток из свинины свежий – 230 грн за килограмм, куриное филе – 120 грн. Овощи на новогоднем столе в среднем будут стоить 185, а фрукты – 105 гривен. За килограмм грибов придется отдать – 55 гривен, за перец сладкий – 105, за огурцы 45, а помидоры – 38 за кило.

Остальные продукты, в частности, батон будет стоить 24 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за килограмм. Твердый сыр обойдется минимум в 75 грн за 300 грамм, а пачка сливочного масла – в среднем 50 грн.

Как сообщалось, за год индекс стоимости популярного новогоднего салата оливье вырос на 21%. Отмечается, что среди ингредиентов традиционного салата больше подорожали лук (почти вдвое) и яйца (более 50%). Цены на колбасу колеблются от 120 до 290 грн/кг. Однако вместо колбасы часто добавляют курятину, которая тоже подорожала – стоимость килограмма тушки выросла на четверть, а филе – на 20%.

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