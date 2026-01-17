В Украине подорожал один из овощей борщевого набора

Свекла / © Фото из открытых источников

Цены на столовую свеклу в Украине с начала недели демонстрируют рост на фоне сокращения запасов продукции надлежащего качества и активизации спроса со стороны торговых компаний.

Об этом сообщили аналитики аграрного проекта EastFruit.

По данным экспертов, сейчас украинские хозяйства реализуют столовую свеклу по ценам от 5 до 10 грн за килограмм, что в среднем примерно на пятую часть превышает уровень цен в конце предыдущей рабочей недели. Рост стоимости происходит на фоне ограниченного предложения качественной продукции.

Участники рынка объясняют эту динамику завершением продаж корнеплодов из необорудованных хранилищ. Кроме того, за последнее время существенно сократилось количество некондиционной продукции, ранее сдерживавшей цены. В результате производители, сохранившие свеклу высокого качества, получили возможность повысить стоимость товара.

Аналитики также обращают внимание, что спрос на столовую свеклу со стороны оптовых компаний и розничных торговых сетей остается стабильно высоким, что дополнительно поддерживает текущий уровень цен.

В то же время, несмотря на последнее подорожание, нынешние цены на столовую свеклу в Украине остаются существенно ниже, чем в прошлом году. По оценкам специалистов, в среднем они примерно на половину уступают показателям аналогичного периода прошлого года.

Вместе с тем участники рынка не исключают, что зафиксированный рост может иметь краткосрочный характер. По их мнению, дальнейшее повышение цен способно стимулировать аграриев активнее выводить на рынок продукцию из хранилищ, что приведет к увеличению предложения и потенциальной корректировке цен в сторону снижения.

