В Украине подорожал один популярный овощ: сколько стоит килограмм

Помидоры дорожают: сокращение предложения и активный спрос поднимают цены.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Овощи

Овощи / © Pixabay

Цены на тепличные помидоры в Украине растут уже вторую неделю подряд. Главная причина — сокращение предложения. Тепличные комбинаты собирают меньшие урожаи, а сезонные помидоры с открытого грунта практически исчезли с рынка.

Об этом пишет EastFruit.

Только за последнюю неделю стоимость тепличных помидоров увеличилась в среднем на 14%. Сейчас их отгружают по 35-55 грн/кг ($0,85-1,33/кг).

Производители отмечают, что рост цен поддерживается активным спросом со стороны розничных сетей и оптовых компаний. Кроме того, на ценовую динамику влияет и подорожание грунтовых помидоров.

Несмотря на нынешний рост цен, тепличные помидоры в Украине все еще остаются в среднем на 30% дешевле, чем в начале сентября 2024 года.

Напомним, яблоки в Украине уже никогда не будут такими дешевыми, как было когда-то. И хотя урожай в этом году был лучше прошлогоднего, на цены существенно влияет экспорт.

Несмотря на то, что урожай пшеницы в Украине остался на уровне прошлого года (около 22 миллионов тонн), украинцам стоит готовиться к дальнейшему росту цен на хлеб. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук объяснил, что ключевые факторы подорожания кроются не в сырье, а в других составляющих производства.

