В Украине подорожал один популярный овощ: сколько стоит килограмм

Овощи / © Pixabay

Цены на тепличные помидоры в Украине растут уже вторую неделю подряд. Главная причина — сокращение предложения. Тепличные комбинаты собирают меньшие урожаи, а сезонные помидоры с открытого грунта практически исчезли с рынка.

Об этом пишет EastFruit.

Только за последнюю неделю стоимость тепличных помидоров увеличилась в среднем на 14%. Сейчас их отгружают по 35-55 грн/кг ($0,85-1,33/кг).

Производители отмечают, что рост цен поддерживается активным спросом со стороны розничных сетей и оптовых компаний. Кроме того, на ценовую динамику влияет и подорожание грунтовых помидоров.

Несмотря на нынешний рост цен, тепличные помидоры в Украине все еще остаются в среднем на 30% дешевле, чем в начале сентября 2024 года.

