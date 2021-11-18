В Украине подорожала аренда однокомнатных квартир — Госстат

В столице с начала года арендная плата выросла почти на 12%.
В Украине в октябре 2021 года стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем по сравнению с декабрем 2020 года выросла на 9,3% — до 4 266 гривен.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Отмечается, что в Киеве аренда однокомнатной квартиры с начала года выросла на 11,7% – до 8 512 гривен.
Напомним, ранее президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита прогнозировал, что стоимость аренды квартир может снизиться от 10 до 25% на время отопительного сезона. Как сообщалось, аренда жилья в Киеве постоянно дорожает и с начала года за январь-сентябрь цены в среднем выросли на 12%.
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