В Украине подорожала аренда жилья: какая область в топе и какие цены

Что обязательно следует проверить перед соглашением об аренде жилья.

В Украине значительно подорожала аренда жилья – лидирует Закарпатская область, Киев оказался на четвертом месте.

Об этом пишет OBOZ.UA.

В Киеве в январе 2023 года стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 8 тыс. грн в месяц. Однако за год, в январе 2024 года, жилье подорожало на 4 тыс. грн.

Средняя стоимость, по данным сайта аренды жилья, составляет уже 12 тыс. грн.

Однако цены на аренду жилья также зависит от следующих факторов: район; приближенность к станции метро; состояние квартиры (ремонт); этаж; состояние окружающей инфраструктуры и мест общего пользования.

Так, однокомнатную квартиру в Деснянском районе Киева можно арендовать за 7 тыс. грн., в Святошинском – за 9 тыс. А в Печерском районе средняя стоимость жилья достигла 26,8 тыс. грн.

По данным Государственной службы статистики, в среднем в Украине стоимость аренды недвижимости выросла за год на 15,9%. В среднем цена составила 6,6 тысячи гривен.

Так, по темпам подорожания на первом месте оказалась Закарпатская область. Официальная статистика показывает рост цен за год на 46,2% до 12,7 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

Львовская область оказалась на втором месте со средним ценником в 11,9 тыс. грн.

Самые низкие цены на аренду жилья в Херсонской области – 2831 грн.

Как не стать жертвой мошенников

Проверяйте документы. На сайте Минюста или в "Дії" можно заказать выписку из реестра прав на недвижимое имущество. Документ стоит около 40 грн.

Вы получите информацию о том, кто владеет жильем. Договор нужно подписывать с владельцем квартиры. В реестре также можно найти и информацию об обременении жилья. Если, например, квартира арестована судом из-за долгов по ипотеке.

Договор можно подписывать без нотариуса, а типичный бланк можно бесплатно найти в Интернете.

Не платить "риелторам" и "собственникам" до заключения договора. Если владелец квартиры просит у вас часть средств прислать еще до просмотра квартиры, чтобы "убедиться, что вы собираетесь арендовать", или если "риелтор" просит деньги за свои услуги авансом, вероятнее всего, вы имеете дело с мошенниками.

Платить нужно только после того, как вы посмотрели квартиру, договорились с собственником, проверили документы и подписали договор аренды.

Напомним, украинцы остаются без квартир – как работают новые схемы "черных" кредиторов.

Читайте также ведущие новости дня: