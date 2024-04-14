В Украине подорожала коммуналка: за какую услугу больше выросла стоимость – Госстат

В Госстате рассказали, на какую коммунальную услугу больше вырос тариф.

В Украине стоимость коммунальных услуг за год – с марта 2023 года по март 2024 года – в целом выросла на 12,8%.

Об этом пишет Госстат.

Электроэнергия, например, подорожала на 69,7%. Однако услуги водоснабжения подешевели на 0,8%.

Какие еще услуги подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 5,1%;

содержание и ремонт жилья – 3,1%;

уборка мусора – 1,6%.

В Украине выросла стоимость коммунальных услуг / Фото: Государственная служба статистики Украины

Тарифы не изменились на:

природный газ;

горячую воду и отопление.

Что подешевело:

водоснабжение на 0,8%;

канализация – на 0,5%.

Напомним, украинцы могут платить меньше за некачественную коммуналку – что для этого нужно.

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