В Украине подорожала коммуналка: за какую услугу больше выросла стоимость – Госстат

В Госстате рассказали, на какую коммунальную услугу больше вырос тариф.
В Украине стоимость коммунальных услуг за год – с марта 2023 года по март 2024 года – в целом выросла на 12,8%.
Об этом пишет Госстат.
Электроэнергия, например, подорожала на 69,7%. Однако услуги водоснабжения подешевели на 0,8%.
Какие еще услуги подорожали:
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 5,1%;
- содержание и ремонт жилья – 3,1%;
- уборка мусора – 1,6%.
Тарифы не изменились на:
- природный газ;
- горячую воду и отопление.
Что подешевело:
- водоснабжение на 0,8%;
- канализация – на 0,5%.
Напомним, украинцы могут платить меньше за некачественную коммуналку – что для этого нужно.
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