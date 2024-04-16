В Украине подорожала пасхальная корзина: сколько стоят традиционные продукты

Больше всего заплатить придется за мясные продукты.

В этом году в Украине подорожали традиционные продукты для пасхальной корзины. Набор обойдется 1422 грн – на 17,6% больше, чем в прошлом. В 2023-м он стоил 1208,78 грн.

Об этом сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

Отмечается, что ученые производили расчеты на семью из четырех человек. Учитывали стоимость таких продуктов: кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль.

Стоимость кулича по рецепту (700 г муки, 6 яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) составит 179,8 грн за 1 кг. Это почти на десять гривен больше, чем стоимость пояса 2023 года.

Такое незначительное удорожание этой выпечки обусловлено ощутимым снижением цен на яйца (почти на 30%), сахар (-15%) и муку (-5%). Впрочем, составляющие куличи подорожали: масло сливочное (+16,4%), молоко (+13,6%), дрожжи (+9,6%), изюм (+15,6%).

Самые дорогие составляющие пасхальной корзины – мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) – 200 грн (380-420 грн за 1 кг), а буженина (0,5 кг) – 250 грн (500-540 грн за 1 кг) ) — это более чем на 14% больше, чем в прошлом. Стоимость сала осталась практически на уровне прошлого года – до 110 грн. за 0,5 кг.

Среди молочных продуктов больше придется заплатить за: твердый сыр (0,5 кг) – 250 грн, сливочное масло (0,5 кг) – 194,75 грн, мягкий сыр (0,5 кг) – 107,5 грн. По сравнению с 2023 годом стоимость сыра твердого выросла на 31,9%, мягкого сыра – на 23,0%, сливочного масла – на 16,4%.

Цена хрена (250 г) составит 26 грн (25-29 грн). Также символична стоимость соли (100-150 г) – 3 грн.

В случае дополнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино (кагор) – его стоимость вырастет до 1652,05 грн. Это на 12,9% превышает стоимость прошлогодней корзины такого же состава в 1463,28 грн.

"Рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван последствиями военных действий — существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, удорожанием энергоносителей, усложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах", — пояснил директор Института, академик НААН Лупенко.

Как сообщалось, в Украине подешевели некоторые продукты. Если сравнивать с февралем, то в марте этого года средние цены на товары в Украине снизились на 0,2%.

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