В Украине подорожала земля: сколько стоил гектар в июле 2025 года

Цена на землю

Стоимость сельскохозяйственной земли в Украине продолжает расти — в июле 2025 года средняя цена гектара достигла 69 628 грн, что почти на 9 тысяч гривен больше, чем в июне, — сообщает Опендатабот.

Еще месяц назад средняя стоимость сельхозугодий составила около 60900 грн за гектар. Таким образом, только за июль земля подорожала примерно на 14%.

Растет не только цена на землю, но количество проданных гектаров. В июле 2025 года было продано 21611 га, что на 759 га превышает показатель июня. Наибольший объем продаж в этом году зафиксирован в феврале — 27 572 га, тогда как самый маленький — в январе, когда было реализовано 10 346 га.

Почему земля дорожает

Эксперты объясняют это повышенным спросом на пахотные земли, а также ростом интереса инвесторов, рассматривающих украинский рынок как перспективный даже в условиях войны.

Несмотря на рост спроса, владельцы паев не спешат продавать землю, ожидая еще более высоких цен. Земля остается наиболее стабильным активом в условиях экономической неопределенности, поэтому инвесторы рассматривают ее как долгосрочные вложения.

Сколько стоит гектар земли в Украине.

По данным аналитиков, цена гектара земли в Украине значительно отличается в зависимости от региона, варьируясь от 30665 грн до 180137 грн. Это означает, что стоимость одного гектара в самой дорогой области почти равна цене шести гектаров в самой дешевой.

Регионы с самыми высокими ценами

Самая дорогая земля находится в Ивано-Франковской области, где средняя цена на гектар составляет 180 137 грн. В список лидеров также вошли:

Киевская область — в среднем 110 459 грн/га.

Сумская область — 103 502 грн/га.

Тернопольская область — 99 476 грн/га.

Регионы с самыми низкими ценами

Самые низкие цены зафиксированы в восточных и южных регионах. В Донецкой области гектар земли стоит в среднем 30665 грн. Также низкие цены отмечаются в:

Запорожской области — 35 246 грн/га.

Херсонской области — 35 761 грн/га.

Николаевской области — 35 912 грн/га.

Самые низкие показатели стоимости сохраняются в восточных областях, наиболее пострадавших от военных действий. Здесь гектар земли стоит значительно меньше, чем в центре либо на западе страны.

Аналитики прогнозируют, что цены на землю могут и дальше расти. Спрос со стороны агрокомпаний и частных инвесторов остается высоким, а предложение качественных участков ограничено. В то же время, в Минэкономики подчеркивают, что дальнейшее подорожание будет зависеть от стабильности рынка и восстановления инфраструктуры в регионах.