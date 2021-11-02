В Украине подорожали овощи борщового набора: во сколько обойдется блюдо

Больше всего выросли в цене свекла, морковь и капуста.
В Украине снова подорожал более чем на 5% борщовый набор.
Такие данные обнародовали в Офисе эффективного регулирования, рассказали в Сніданку з 1+1.
Так, средняя стоимость четырех порций борща в октябре составила более 65 гривен. Больше всего прибавили в цене свеклу, морковь и капусту.
Стоимость картофеля снизилась на 10%. По сравнению с прошлогодними ценами в октябре этого года килограмм картофеля стоил около 7,5 грн. По словам экспертов, удешевление картофеля – это явление сезонное. Впрочем, значительное удорожание они не прогнозируют. В Украине аграрии собрали достаточно картофеля.
Как сообщалось, в Украине подорожали помидоры и свекла. За прошлую неделю стоимость томатов выросла на 7%. Килограмм стоит около 40 гривен за килограмм. Цена свеклы выросла на 4% и составляет почти 9 гривен за килограмм.