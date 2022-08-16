В Украине подорожали овощи, яйца и гречка: как изменились цены на продукты

Государственная служба статистики обнародовала данные о ценах на товары и услуги в июле.

Отмечается, что на украинских рынках и магазинах подорожали овощи, яйца и гречка, а также алкогольные напитки.

Об этом говорится в данных Госстата.

По сравнению с июнем картофель вырос в цене на 54,7% – до 18,9 грн за килограмм, морковь – на 15,5% до 32 грн, лук – на 11,3% до 28,6 грн. Среди овощей на 38,7% подешевела капуста — до 34,2 грн.

Среди круп гречка подорожала 14,8% – килограмм обойдется в 93,2 грн. Ячные и пшеничные крупы, а также пшено – стали дешевле. Стоимость яиц увеличилась 8,7% до 24,7 грн за десяток.

Цены на хлеб и сливочное масло выросли на 37% и 25% соответственно. Макароны прибавили в цене 29%, рыба – 32,5%, сахар – 19%.

Также в магазинах поменялись цены на алкоголь и сигареты. В частности, сигареты премиум-класса подорожали на 1,5%. Среди алкоголя водка подорожала на 0,9%, вина столовые украинских марок – на 1,9%, а пиво – на 1,3%.

Как сообщалось, на рынке дров – определенный ажиотаж, ведь украинцы активно запасаются ими на зиму. Процедуру закупки дров существенно упростили, а вскоре запустят работу еще и соответствующего интернет-магазина. По сравнению с прошлым годом цена на дрова в Украине выросла примерно на 25%.

Читайте также: