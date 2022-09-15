В Украине подорожали яйца, сахар и мясо: как за месяц изменились цены на продукты

Отмечается, что на украинских рынках и в магазинах больше всего прибавили в цене яйца, сахар, сало и мясо.

Об этом говорится в данных Госстата.

По сравнению с июлем 2022 года яйца подорожали на 15,5% до 28,5 гривен за десяток, сахар на 6,2% до 34,2 гривен за килограмм, сало на 6,0% до 132,0 гривен за килограмм, свинина на 5,9% до 152,8 грн за килограмм, рис на 5,9% до 56,1 грн за килограмм. Прибавила в цене и гречка – в июле средняя цена колебалась на уровне 93,23 гривны, а уже в августе выросла до 96,01.

В то же время свекла подешевела на 38,9% до 20,4 гривен за килограмм, картофель на 28,4% до 13,6 гривен за килограмм, морковь на 12,0% до 28,2 гривен за килограмм.

Также в магазинах поменялись цены на алкоголь и сигареты. Так, сигареты премиум-класса подорожали на 1,6% до 77,5 гривен за пачку. Пиво подорожало на 2,4% до 27,3 гривен за бутылку 0,5 литра, вина столовых украинских марок подорожали на 1,5% до 90,4 гривен за бутылку 0,7 литра. В то же время водка подешевела на 0,8% до 117,5 гривен за бутылку 0,5 литра.

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Как ранее сообщалось, на рынке дров – определенный ажиотаж, ведь украинцы активно запасаются ими на зиму. Процедуру закупки дров существенно упростили, а вскоре запустят работу еще и соответствующего интернет-магазина. По сравнению с прошлым годом цена на дрова в Украине выросла примерно на 25%.

Напомним, что инфляция в Украине выросла до 22,2% по сравнению с периодом с января по август прошлого года. Больше всего цены выросли на транспорт — 24,8%. На продукты цены выросли на 21%, на образовательные услуги – на 16%, на алкоголь и табачные изделия – на 14%.

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