В Украине подорожали загородные дома: цены превышают возможности покупателей

Жилье будет расти в цене еще.

Цены на загородные дома превышают возможности покупателей: недвижимость рекордно подорожала.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Эксперты Ассоциации специалистов по недвижимости отмечают, что в этом году дома подорожали на 20%. Впрочем, ожидать понижения цены не стоит.

По прогнозам специалистов, жилье в пригороде столицы, Львова, Днепра, Харькова и Одессы в следующем году подорожает еще на 5%.

Пик купли-продажи эксперты ожидают с апреля на июнь. В это время и произойдет основной рост стоимости квадратных метров. Но существенного подорожания эксперты не ожидают, ведь спрос на загородную недвижимость уже иссяк.

Как сообщалось, риелторы прогнозируют, что после новогодних праздников цены на квартиры возрастут до 15%. Удорожание начнется со второй половины марта следующего года. Первоначально стоимость квадратных метров вырастет до 5%. Более существенные колебания цены следует ожидать с апреля по июнь, а также с октября по декабрь.

Читайте также: