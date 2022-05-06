В Украине подорожало горючее: какие сейчас цены предлагают сети АЗС

Сети украинских автозаправочных станций повысили цены на бензин и дизельное топливо.

Средняя цена на бензин А-95 в Украине составляет 38,21 грн/л, дизтопливо – 42,98 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Так, на АЗС "WOG" и "ОККО" бензины марок А-95 и А-95+ подорожали на 1,64 – 1,72 коп./л – до 37,69 – 39,57 грн/л. Цены на дизтопливо в этих сетях повысились на 1,97 грн/л – до 42,63 грн/л.

На АЗС "Shell" цена на бензины марок А-95 и А-95+ повысилась до 37,69 — 39,57 грн/л.; дизтопливо – до 42,63 грн/л.

Сеть АЗС "БРСМ-Нефть" повысила цену на бензин марки А-95+ до 39,54 грн/л, а дизтопливо – до 44,74 грн/л.

Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит горючего. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

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В то же время первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что дефицит горючего в ближайшие 7 дней будет ликвидирован. Однако ожидается незначительное подорожание нефтепродуктов. По ее словам, дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины образовался вследствие того, что в течение последних трех недель российские войска "наносили сокрушительные удары по топливной инфраструктуре Украины".