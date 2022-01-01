В Украине подорожало изготовление биометрических загранпаспортов и ID-карт: новые цены

Цены на изготовление биометрических документов выросли из-за удорожания сырья.

В Украине с 1 января подорожало изготовление биометрических документов.

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Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" подняло стоимость изготовления биометрических документов из-за повышения цен на сырье.

С 1 января стоимость изготовления паспорта гражданина Украины (ID-карта):

В срок до 20 рабочих дней составит 372 грн (126 грн – стоимость админуслуги и 246 грн – стоимость бланка);

(126 грн – стоимость админуслуги и 246 грн – стоимость бланка); До 10 рабочих дней – 498 грн (252 грн – стоимость админуслуги и 246 грн – стоимость бланка).

Первое изготовление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты остается бесплатным.

Стоимость изготовления паспорта гражданина Украины для выезда за границу:

В срок до 20 рабочих дней составит 733 грн (352 грн – стоимость админуслуги и 381 грн – стоимость бланка);

(352 грн – стоимость админуслуги и 381 грн – стоимость бланка); До 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований – 1 тыс. 085 грн (704 грн – стоимость админуслуги и 381 грн – стоимость бланка).

"Граждане Украины, которые произвели оплату административных услуг и подали заявления для оформления документов до 31.12.2021, получат документы по старой цене. Те же лица, которые произвели оплату административных услуг до 31.12.2021, но заявление для оформления документов еще не подавали, будут иметь возможность осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений", — добавили в Государственной миграционной службе.

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