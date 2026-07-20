В Украине подорожало топливо — какие цены по состоянию на 20 июля

Цены на топливо подскочили / © Associated Press

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Сегодня, 20 июля, самые большие сети АЗС в Украине изменили цены на топливо.

Об этом сообщает «Главком».

Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 77,78 грн/литр, а дизельного горючего — 79,50 грн/литр.

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По сравнению с предыдущим днем отдельные операторы повысили стоимость бензина и дизельного горючего на 0,5-1 грн за литр, а в отдельных сетях удорожание достигло 2,6-3 грн за литр. В то же время, цены на автогаз в большинстве сетей остались без изменений, а в сети KLO они даже снизились на 1 грн/л.

Сейчас самый дорогой бензин и дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо традиционно можно найти в «БРСМ-Нефть» и «Укрнефть».

© Главком

Ранее стало известно, что в ближайшее время цены на бензин и дизельное топливо в Украине могут подскочить до 90 гривен за литр. Главной причиной потенциального ценового удара является острый дефицит готовых нефтепродуктов на европейском рынке, от которого украинская розница напрямую зависит.

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