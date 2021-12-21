В Украине подорожало жилье на вторичном рынке: на сколько выросла стоимость квартир в городах-миллионниках

В Украине подорожало жилье на вторичном рынке: на сколько выросла стоимость квартир в городах-миллионниках

По словам экспертов, в ближайшие три-четыре месяца подавляющее большинство продавцов будет вынуждено снизить стоимость жилья.

В Украине подорожало жилье на вторичке. Средняя стоимость квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке за октябрь-ноябрь 2021 года, выросла на 9,6% — с $901/кв. м до $988/кв. м.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования вторичного рынка недвижимости Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины (АСНУ) совместно с Геоинформационным порталом "Увекон", сообщает "Интерфакс-Украина".

"В целом по Украине цены на однокомнатные квартиры увеличились в среднем на 5,3% (с $951 до $1001/кв. м), двухкомнатные – на 7,3% (с $860 до $923/кв. м), на трехкомнатные – на 10 ,2% (с $879 до $968/кв. м), четырехкомнатные — на 12,8% (с $1227 до $1308/кв. м)", — сообщил генеральный директор группы компаний "Увекон" Владимир Шалаев.

Отмечается, что самый высокий рост цен зафиксирован в Киеве, где стоимость квартир на вторичном рынке выросла в среднем на 13,2%. К концу ноября средняя стоимость 1 кв. м жилья превысила отметку в $2100.

Рост цен в других городах-миллионниках не был таким стремительным. В Днепре цены на вторичное жилье за октябрь-ноябрь выросли на 4,1%, во Львове – на 5,3%, в Одессе – 2,1%, Харькове – 4,7%. Темпы роста цен на вторичном рынке жилья в других областных центрах не превысили 5%, а в некоторых городах были практически нулевыми (Кропивницкий – 0,1%, Черновцы – 0,2%).

В то же время, как отметил руководитель "Увекона", желающих продать свои квартиры на пике цен становится все больше. В свою очередь президент АСНУ Юрий Пита, комментируя результаты исследования, отметил, что рост цен, выставленных на продажу квартир, не является достаточно обоснованным. Он напомнил, что с января по сентябрь 2021 г. реальная стоимость жилья на вторичном рынке в крупнейших городах Украины выросла в среднем на 15-17% и достигла максимальных отметок, соответствующих платежеспособному спросу.

Увеличение стоимости жилья на вторичном рынке, по мнению специалиста, объясняется "подтягиванием" цен к стоимости квартир на первичном рынке. Однако, как отметил Пита, одной из причин роста квадратных метров на первичном рынке есть увеличение себестоимости строительства. Он также не исключил, что завышенная цена предложения квартир явилась следствием недостаточно корректной работы модуля оценки объектов недвижимости Фонда госимущества Украины, информация в который поступает от оценщиков, публичных источников и нотариусов.

Следует отметить, что в ходе исследования было проанализировано 260 тыс. выставленных на продажу квартир общей площадью 1670 тыс. кв. м.