В Украине подорожают почти все молочные продукты — результаты мониторинга производителей

Причинами называют рост расходов перерабатывающих предприятий на электроэнергию, топливо и логистику, а также рост закупочных цен на сырье.
В Украине поднимутся цены почти на все молочные продукты, за исключением питьевого йогурта.
Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Ассоциации производителей молока, проведенного в последней декаде сентября. Специалисты сравнили результаты с периодом прошлого года.
Причины роста цен на молочные продукты в октябре
По информации производителей, из-за нехватки молочного сырья на внутреннем рынке и повышения закупочных цен следует ожидать роста цен на молочные продукты в октябре
Как сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили, молоко пастеризованное жирностью 2,5% по состоянию на конец сентября в среднем стоило 40,45 гривен за кг, что на 29 копеек (+0,72%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 2, 82 гривен (+7%) больше по сравнению с прошлогодним периодом.
Кефир жирностью 2,5% в разной таре в среднем стоит 50,91 гривен за кг, что на 15 копеек (+0,30%) дороже, чем в сентябре 2023 года и на 1,61 гривен (+3,16%) дороже чем в прошлом году.
Сметана жирностью 15% в разной таре в конце сентября в среднем стоила 110,73 гривен за кг, что на 7 копеек (0,06%) меньше по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с прошлым годом сметана подорожала на 17,67 грн. (+16%).
Цена на йогурт питьевой в пластиковых бутылках, пленке или в картонных коробках в среднем составляет 69,50 гривен за кг, что на 80 копеек (+1,15%) больше месяца назад, но на 37 коп. (-0,53%) меньше, чем в прошлом году.
Георгий Кухалейшвили предполагает, что вероятными причинами подорожания почти всех молочных продуктов, входящих в потребительскую корзину украинцев, по сравнению с 2022 годом является рост расходов перерабатывающих предприятий на электроэнергию, топливо и логистику, рост закупочных цен на сырье вследствие сокращения ее производства из-за сильной жары в июле -августов и сокращение поголовья коров после полномасштабного вторжения России.
Напомним, что стоимость борщового набора в Украине наоборот снизилась. О динамике цен читайте в материале ТСН.ua.
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