В Украине подорожают яйца: к каким ценам готовиться

В августе 2025 года цены на куриные яйца в Украине начали расти раньше обычного. Если в предыдущие годы сезонное удорожание стартовало в сентябре-октябре, то в этом году супермаркеты обновили ценники уже в конце лета.

Об этом сообщил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук изданию «Главред».

«С яйцами пока ситуация обещает быть более или менее стабильной, поскольку производство яиц мы нарастили. Поэтому колебания цен на яйца в основном будут зависеть от цен на электроэнергию, поскольку это производство потребляет колоссальное количество электроэнергии. Если цены на электроэнергию пойдут вверх, то будут расти затраты производств. Осенью цена на яйца может вырасти на 5-10%», — сказал он.

Ранее сообщалось, что осенью 2025 года украинские производители планируют повысить цены на сыры на 5%, что привело к увеличению продаж более дешевого сырного продукта.

Нацбанк Украины отмечал, что цены на продукты растут медленнее благодаря новому урожаю и увеличению предложения. Однако мясо и фрукты продолжают дорожать.