В Украине подсчитали количество безработных: какую работу сейчас предлагают

Украинский рынок труда продолжает постепенно восстанавливаться.
В Украине в период с января по июнь этого года безработными официально считались 346 тысяч граждан. За этот же период времени обратилось более 445,3 тысячи человек.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.
Отмечается, что найти работу удалось для 76,2 тысяч человек среди зарегистрированных безработных. Помощь по безработице в течение первого полугодия получали 216,6 тысяч украинцев. Средняя заработная плата в вакансиях, содержащихся в государственной базе данных, составляет 11 тысяч гривен.
Самыми востребованными специалистами на рынке труда остаются:
- трактористы
- водители
- токари
- продавцы
- повара
- швеи
- слесари
- электрогазосварщики
Напомним, Национальный Банк Украины ожидает, что в 2023 году возобновится рост реальных заработных плат. Однако оно будет сдерживаемым инфляцией и неравномерным по секторам и регионам, говорится в "Инфляционном отчете". В то же время, номинальные зарплаты будут расти ежегодно быстрыми темпами.
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