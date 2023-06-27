В Украине подсчитали убытки жилищного фонда из-за агрессии РФ: какие области пострадали больше всего

По состоянию на конец мая 2023 года оккупанты нанесли более $54 млрд прямых убытков жилищному фонду Украины.

Об этом пишет Киевская школа экономики.

Самая большая сумма ущерба – $46,6 млрд – это разрушение и повреждение многоквартирных домов. По последним данным, пострадало 18,6 тысячи многоквартирных домов:

13,2 тысячи – повреждено,

5,4 тысячи – полностью разрушены.

Более $7 млрд – это следствие уничтоженных и поврежденных частных домов. Таких сейчас уже более 144 тысяч, из них разрушены почти 59 тысяч.

Суммарное количество поврежденных объектов жилого фонда на июнь 2023 года составляет более 163 тысяч. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов составляет 87 миллионов м2. Это составляет 8,6% общей площади жилищного фонда Украины.

Разрушение в регионах

Наибольшие разрушения получили жилищный фонд Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской, Николаевской и Черниговской областей.

10 областей, жилищный фонд которых больше всего пострадал от российской агрессии / Фото: Киевская школа экономики

По оценкам экспертов, в Донецкой области полностью разрушены (степень разрушения — более 40%) более 18 тысяч домов, в Киевской — 6,7 тысячи, в Луганской — более 2,5 тысячи.

В Киеве за время полномасштабного вторжения были разрушены и повреждены 454 жилых дома. Сумма ущерба от этих разрушений составляет $734 млн.

Распределение областей по количеству разрушенного или поврежденного жилья / Фото: Киевская школа экономики

Среди других городов, наиболее разрушенных и поврежденных жилых домов в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Северодонецке, Рубежном, Бахмуте, Марьинке, Лисичанске, Попасной, Изюме и Волновахе.

Например, по предварительным оценкам, в Северодонецке повреждено 90% жилищного фонда, такие города как Бахмут и Марьинка почти не имеют неповрежденных зданий.

Ранее в Минобороны назвали сумму ущерба окружающей среде из-за обстрелов РФ 2022 года. По информации правительства, по состоянию на начало 2023 года убытки Украины из-за российской агрессии составляют более 700 миллиардов долларов.

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