В Украине подскочат цены на мясо: больше всего подорожает

Удорожание следует ожидать уже в октябре-ноябре.

В Украине до конца сезона может подорожать мясо.

Об этом рассказала ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Наталья Копытец "Знай.ua".

Она рассказывает, что с начала лета стоимость говядины (гуляш и ребра) выросла на 0,9%. То есть, сейчас эти продукты продают по 245,16 грн и 160,48 грн. Куриная тушка в августе продавалась по 78,80 грн., филе – 148,27 грн., бедра и голени – 100,45 грн. и 74,95 грн.

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"Стоимость отдельных видов свинины тоже возросла – ребра, подбрюшная, ошеек, лопатка прибавили в цене. В то же время свиная грудинка и соленое сало стали дешевле", — говорится в сообщении.

По словам эксперта, подорожание следует ожидать уже в октябре-ноябре на 5%.

"Это связано с увеличением производственных затрат на топливо, электроэнергию и корма", – отметила она.

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