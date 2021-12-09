В Украине подскочили цены на овощи: какие и насколько подорожали

В Украине подскочили цены на овощи: какие и насколько подорожали

Практически не изменились цены на огурцы, морковь и картофель.

В Украине по сравнению с прошлым месяцем подскочили цены на некоторые овощи.

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Об этом сообщает портал "Минфин".

"Индекс потребительских цен на продукты данной продуктовой группы в декабре 2021 года составил 107,88%. По сравнению с предыдущим месяцем в среднем цены на эти продукты (ред. – овощи) увеличились на 7,88%" – говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего подорожали свекла и болгарский перец (на 26% и 20% соответственно). Также прибавили в цене лук – на 16%, помидоры – на 15%, чеснок – на 10% и капуста – на 8%.

Напомним, ранее сообщалось, что перед новогодними праздниками в Украине подорожают продукты. Эксперты прогнозируют, что цены поднимутся на 16-20%. Особенно подорожание коснется овощей и мяса.

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