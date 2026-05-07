В Украине подскочили цены: что больше всего ударило по кошелькам в апреле

Апрель 2026 года принес новые ценовые вызовы для украинцев: продукты питания и транспортные услуги существенно прибавили в стоимости. Больше всего на кошельки давит подорожание топлива и продуктов переработки зерновых.

Об этом свидетельствует информация от Государственной службы статистики.

Цены в Украине

В апреле уровень потребительских цен вырос на 1,4% по сравнению с мартом. В годовом измерении — относительно апреля 2025 года — инфляция составила 8,6%.

Продукты питания и безалкогольные напитки

В апреле цены на продукты и безалкогольные напитки повысились в среднем на 1,9%. Существеннее всего подорожали продукты переработки зерновых — сразу на 16,7%.

Также выросли цены на ряд других товаров — в пределах 1,5 — 3,6%. В частности, подорожали:

сахар,

подсолнечное масло,

хлеб,

макароны,

рыба и рыбная продукция,

мясо и мясопродукты,

овощи,

фрукты,

рис.

В то же время некоторые продукты стали дешевле. Наибольшее снижение зафиксировали на яйца — минус 3,4%. Кроме того, на 0,5 — 1,5% подешевели масло, сыры и сало.

Алкоголь и табачные изделия

Алкогольные напитки и табачная продукция в апреле прибавили в цене 1,2%. Основной причиной стало подорожание табачных изделий на 1,8%.

Транспорт

В транспортной сфере цены выросли на 4,7%. Больше всего на это повлияло подорожание топлива и масел — на 7,9%. Также поднялась стоимость проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте — на 6,5% и 4,4% соответственно.

Жилье и коммунальные услуги

Категория «Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» в апреле в целом продемонстрировала умеренный рост — на 0,2%.

Среди отдельных услуг больше всего подорожало:

уборка мусора — на 2,3%;

содержание и ремонт жилья — на 1,2%;

аренда жилья — на 0,9%;

услуги по управлению многоквартирными домами — на 0,8%.

В то же время без изменений остались тарифы на:

водоснабжение;

канализацию;

электроэнергию;

природный газ;

горячую воду и отопление.

Напомним, что в мае в Украине прогнозируется дальнейший рост цен на продукты из-за подорожания топлива, кормов и логистики. Больше всего прибавит в стоимости молочная продукция: молоко может подорожать до 74,1 грн/л, сметана и масло — на 3 — 4%. Овощи борщевого набора вырастут в цене до 7%, фрукты — на 10%, тогда как салатные овощи могут подешеветь на 15 — 20% благодаря новому урожаю. Цены на мясо после Пасхи останутся стабильными на уровне апреля. В то же время ожидается подорожание круп: гречка, пшено и рис добавят 5 — 10%, а манка и ячневая крупа — 3 — 5%.

