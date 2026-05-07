- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине подскочили цены: что больше всего ударило по кошелькам в апреле
Пока цены на яйца и молочные продукты демонстрируют приятное снижение, логистика и бакалея продолжают дорожать.
Апрель 2026 года принес новые ценовые вызовы для украинцев: продукты питания и транспортные услуги существенно прибавили в стоимости. Больше всего на кошельки давит подорожание топлива и продуктов переработки зерновых.
Об этом свидетельствует информация от Государственной службы статистики.
Цены в Украине
В апреле уровень потребительских цен вырос на 1,4% по сравнению с мартом. В годовом измерении — относительно апреля 2025 года — инфляция составила 8,6%.
Продукты питания и безалкогольные напитки
В апреле цены на продукты и безалкогольные напитки повысились в среднем на 1,9%. Существеннее всего подорожали продукты переработки зерновых — сразу на 16,7%.
Также выросли цены на ряд других товаров — в пределах 1,5 — 3,6%. В частности, подорожали:
сахар,
подсолнечное масло,
хлеб,
макароны,
рыба и рыбная продукция,
мясо и мясопродукты,
овощи,
фрукты,
рис.
В то же время некоторые продукты стали дешевле. Наибольшее снижение зафиксировали на яйца — минус 3,4%. Кроме того, на 0,5 — 1,5% подешевели масло, сыры и сало.
Алкоголь и табачные изделия
Алкогольные напитки и табачная продукция в апреле прибавили в цене 1,2%. Основной причиной стало подорожание табачных изделий на 1,8%.
Транспорт
В транспортной сфере цены выросли на 4,7%. Больше всего на это повлияло подорожание топлива и масел — на 7,9%. Также поднялась стоимость проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте — на 6,5% и 4,4% соответственно.
Жилье и коммунальные услуги
Категория «Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» в апреле в целом продемонстрировала умеренный рост — на 0,2%.
Среди отдельных услуг больше всего подорожало:
уборка мусора — на 2,3%;
содержание и ремонт жилья — на 1,2%;
аренда жилья — на 0,9%;
услуги по управлению многоквартирными домами — на 0,8%.
В то же время без изменений остались тарифы на:
водоснабжение;
канализацию;
электроэнергию;
природный газ;
горячую воду и отопление.
Напомним, что в мае в Украине прогнозируется дальнейший рост цен на продукты из-за подорожания топлива, кормов и логистики. Больше всего прибавит в стоимости молочная продукция: молоко может подорожать до 74,1 грн/л, сметана и масло — на 3 — 4%. Овощи борщевого набора вырастут в цене до 7%, фрукты — на 10%, тогда как салатные овощи могут подешеветь на 15 — 20% благодаря новому урожаю. Цены на мясо после Пасхи останутся стабильными на уровне апреля. В то же время ожидается подорожание круп: гречка, пшено и рис добавят 5 — 10%, а манка и ячневая крупа — 3 — 5%.