В Украине покупательная способность остается самой низкой в Европе: в Нацбанке озвучили неутешительные цифры

В Украине покупательная способность остается самой низкой в Европе: в Нацбанке озвучили неутешительные цифры

Рост доходов населения за 9 месяцев 2021 года составил лишь 3%.

Рост реальных доходов населения в 2021 году не смог компенсировать расходы на товары и услуги первой необходимости.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин и отметил, что по данным МВФ, в Украине покупательная способность доходов в расчете на 1 жителя остается самой низкой в Европе.

"Рост реальных денежных доходов населения (заработных плат, пенсий, других денежных трансфертов) за 9 месяцев 2021 г. составил лишь 3% и не смог компенсировать рост расходов населения на товары и услуги первой необходимости. В результате сбережения населения сократились на 88 млрд грн (-2,4% ВВП)", – написал он.

Данилишин отметил, что большая часть роста цен не зависела от Украины и объясняется инфляционными процессами по всему миру. Он напоминает, что во многих странах инфляция достигает рекордных уровней за многие годы – в США – 6,8%, в ЕС – 5%, в Британии – 5,1%.

По данным Государственной службы статистики Украины, за прошлый год инфляция составила 10,3%. А реальные доходы населения, как указывает Данилишин, с января по октябрь выросли всего на 3%.

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