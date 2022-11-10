В Украине поползли вверх цены на картофель: какая сейчас ее стоимость

В Украине впервые с начала осени после трехнедельного удешевления начали активно расти цены на картофель. Об этом сообщает платформа EastFruit. Отмечается, что главной причиной такой тенденции стало увеличение спроса на продукцию и общее сокращение в хозяйствах запасов картофеля, непригодного для длительного хранения.

Так, сегодня цены на качественный картофель варьируются уже в пределах 5-9 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой недели. В то же время большинство крупных производителей продолжают сдерживать продажи картофеля, что в свою очередь способствует росту цен. По словам самих фермеров, в этом сезоне также очень высокий процент некондиционной продукции, которая не пригодна к закладке на длительное хранение.

Таким образом, сегодня картофель в Украине уже в среднем в 1,5 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

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Напомним, что в Украине также дорожают мясо и сало. Так, ранее аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка сообщил, что цены на мясо и дальше, скорее всего, будут расти.

По прогнозам экспертов, в украинских магазинах и на рынках в ближайшее время также начнут расти цены на овощи. Стоимость может вырасти на 10–15%.

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