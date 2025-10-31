В Украине популярный овощ каждый день растет в цене: что будет дальше

Огурцы / © www.freepik.com/free-photo

Украинские тепличные комбинаты подходят к концу сезона, и производители ежедневно повышают стоимость огурцов. Цены выросли уже на 12% всего за неделю.

Об этом пишут аналитики проекта EastFruit.

Теплические хозяйства продают огурцы по 100–120 грн/кг в зависимости от качества и объема партий. Это на 12% дороже недели назад.

Рост цен связан с тем, что большинство теплиц уже завершили сезон реализации, а остальные хозяйства предлагают продукцию в ограниченных объемах.

Несмотря на рост цен, спрос на внутреннем рынке остается высоким. Украинские покупатели продолжают активно скупать овощи, что еще больше подпитывает ценовую динамику.

По подсчетам экспертов, нынешние цены на тепличные огурцы в среднем на 12% выше, чем в тот же период прошлого года. Участники рынка не исключают, что тенденция подорожания сохранится и дальше.

Специалисты отмечают, что дальнейшее повышение стоимости возможно из-за сокращения поставок и стабильно высокого спроса. В то же время, аналитики советуют потребителям ожидать появления более доступных импортных партий уже ближе к зиме.

Напомним, в этом году в Украине собрали на 15% меньше гречки, чем в прошлом. В то же время эксперты успокаивают: дефицита не будет, а нынешний рост цен связан скорее с паникой, чем с реальной нехваткой крупы.

Фермеры все чаще предпочитают более прибыльные культуры — подсолнечник, сои и рапс, тогда как гречка имеет более низкую урожайность и не подлежит беспошлинному экспорту. По данным Минагрополитики, в 2025 году площади посевов сократились до 69 тыс. га, а урожайность составляет 1,4 т/га.

Специалисты отмечают, что ажиотаж на гречку повторяется каждые несколько лет, а уровень потребления остается стабильным.