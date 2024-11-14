В Украине потери собранных овощей и фруктов могут достигать 60%: какие причины

Украина имеет очень высокие показатели послеуборочных потерь плодоовощной продукции, которые могут достигать 40-60%.

Об этом говорится в обзоре рынка свежих фруктов и овощей в ЕС и Украине на сайте Минагрополитики.

Причиной этого является отсутствие оборудованных хранилищ.

Высокие послеуборочные потери – одна из слабых сторон украинского сектора свежих овощей и фруктов.

"Развитие этого сектора может стать мощным инструментом для восстановления экономики и развития сельских территорий", – говорится в отчете.

Но его сдерживают низкий уровень механизации, сравнивая с ЕС, нехватку хранилищ, отсутствие необходимых сертификатов для экспорта в ЕС в малых и средних хозяйств и ограниченный доступ к рынкам сбыта.

Дополнительные проблемы создала полномасштабная агрессия со стороны России, уничтожившая треть запасов пресной воды в Украине. Значительные территории заминированы, особенно в регионах, где традиционно выращивали овощи.

Общие потери агросектора превышают $80 млрд, что почти равно среднегодовому ВВП Украины за 2011-2021 годы ($102 млрд).

Ранее сообщалось, что в Украине уже в ноябре подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

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